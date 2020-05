++ Borealis installiert Fieberscanner nach Pilotprojekt in Kallo++

05.05.: Der Turnaround, der derzeit im Borealis-Werk Kallo stattfindet, erfordert angesichts der Covid-19-Pandemie von Mitarbeitern und Auftragnehmern erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, um den wesentlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein Koordinationsteam vor Ort erkannte schnell die Notwendigkeit, die große Zahl von Arbeitern, Auftragnehmern, Spediteuren und anderen Personen, die den Standort betreten, auf Covid-19-Symptome zu untersuchen. Durch die Anpassung eines bestehenden zentralen Konzepts an die Bedürfnisse von Kallo konnte das örtliche Team innerhalb einer Woche eine Pilotversion eines Infrarot-Fieberscanners installieren. Der Scanner kann selbst leichte Fiebersymptome erkennen. Da dabei keine personenbezogenen Daten erhoben oder gespeichert werden, steht die Tätigkeit im Einklang mit der allgemeinen Datenschutzverordnung der EU.

Eine Reihe anderer Borealis-Produktionsstandorte haben inzwischen damit begonnen, diese Scannerkabinen anzupassen und in ihren eigenen Einrichtungen einzuführen. In der Zwischenzeit laufen bereits Stationen in Geleen, Niederlande und Beringen, Belgien, sowie in Burghausen, Deutschland. "Wir sehen dieses erfolgreiche Pilotprojekt als ein großartiges Beispiel für den Fokus von Borealis auf Sicherheit, Innovationsfähigkeit und Kreativität. Innerhalb von nur einer Woche konnte unser Team in Kallo von der Ideenphase zur erfolgreichen Umsetzung übergehen", kommentiert Alfred Stern, CEO von Borealis. "Das Leben verlangt Fortschritt, heute mehr denn je. Ich bin stolz auf meine Kollegen, sei es vor Ort oder zu Hause, die sich immer wieder neu erfinden, um ein nachhaltigeres Leben zu ermöglichen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, auch während der Covid-19-Pandemie".

++ Grundfos produziert Gesichtsvisiere ++

04.05.: Seit Ostern produziert der Pumpenhersteller Grundfos nach Bedarf bis zu 5.000 Gesichtsvisiere täglich, damit Mitarbeiter im Gesundheits- und Pflegebereich sich und Patienten vor einer Corona-Infektion schützen können. Einen ersten Prototypen hatte ein Team des Unternehmens bereits 36 Stunden nach einer Anfrage der dänischen Arzneimittelbehörde hergestellt. Nach dem ersten Anlaufen der Produktion im Stammwerk in Bjerringbro, Dänemark, haben auch die Fabriken in Frankreich und Serbien mit der Herstellung begonnen.

Zwei sehr wichtige Faktoren für die Entwicklung des Gesichtsschutzvisiere war eine einfache und unkomplizierte Herstellung sowie die komfortable und leichte Handhabung für das Personal. Das Visier besteht aus einer Kunststofffolie, die an einem Kunststoffrahmen befestigt ist. In der Anfangsphase des Projekts wurde der Rahmen in einem 3D-Druckverfahren hergestellt, inzwischen wird er in Spitzgusswerkzeugen aus dem normalen Produktionsprozess erzeugt. Die Lieferung dieser Hilfsgüter erstreckt sich vorerst auf Länder, in denen Grundfos mit eigenen Gesellschaften aktiv ist. So wurden neben Dänemark auch schon französische und italienische Einrichtungen beliefert. Abgegeben werden die Visiere kostenfrei als Spenden.

++ Solvay startet Solidaritätsfonds für Mitarbeiter ++

28.04.: Der Chemiekonzern Solvay hat kürzlich einen Solidaritätsfonds angekündigt, der Mitarbeiter und deren Angehörige unterstützen soll, die infolge der Covid-19-Krise in eine Notlage geraten sind. Den Fonds soll die belgische König-Baudouin-Stiftung verwalten und kontrollieren. Die Unterstützung der gemeinnützigen Organisation solle die zügige Einrichtung des Fonds "als unabhängige, globale und effektive karitative Einrichtung sicherstellen", erklärt Solvay-CEO Ilham Kadri. Der Solidaritätsfonds soll von der Stiftung unter Leitung eines Management Committee gesteuert werden. Dieser Ausschuss setzt sich zu gleichen Teilen aus Vertretern der Stiftung, Vertretern von Solvay und einer noch auszuwählenden Drittpartei zusammen. Alle drei Parteien werden gemeinsam für die Spenden-Entscheidungen des Fonds verantwortlich sein und dabei Kriterien zugrunde legen, die im Einklang mit den Statuten der König-Baudouin-Stiftung stehen.

++ Clariant spendet Desinfektionsmittel an Schweizer Bundesbehörden ++

28.04.: Der Spezialchemiekonzern Clariant spendet rund 80 t Desinfektionsmittel pro Monat an die Schweizer Bundesbehörden, um die Schutzmassnahmen während des Covid-19-Ausbruchs zu unterstützen. Durch den Aufbau einer Lieferkette mit Industriepartnern in Deutschland und der Schweiz versorgt der Konzern bedürftige medizinische Einrichtungen in der Schweiz mit Desinfektionsmitteln. Die Armeeapotheke wird bei der Verteilung unterstützen. Mit diesem Beitrag will Clariant helfen, der begrenzten Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln in der Schweiz während der Corona-Krise entgegenzuwirken. "Als globales Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist es selbstverständlich, dass Clariant die Schweizer Bundesbehörden in diesen herausfordernden Zeiten unterstützt. Besonders stolz bin ich auf alle beteiligten Mitarbeitenden und die Unterstützung durch unsere Partner Crop Energies und Brenntag. Die erfolgreiche grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten war entscheidend für die Realisierung dieses Beitrags", sagte Hans Bohnen, Chief Operating Officer von Clariant.

Um die Spende zu realisieren, arbeitete Clariant eng mit Industriepartnern zusammen. Der Hauptbestandteil von Desinfektionsmittel, Ethanol aus erneuerbaren Quellen, wird von Crop Energies, dem grössten europäischen Hersteller von erneuerbarem Ethanol, gesichert. Beide Unternehmen griffen mit der Versorgung von Desinfektionsmitteln bereits dem Bundesland Bayern gemeinsam unter die Arme und konnten nun ihre Zusammenarbeit weiter ausbauen. Mit dem erwähnten Rohstoff ist das Distributionsunternehmen Brenntag in der Lage, an seinen Standorten Basel und Lohn-Ammannsegg Schweiz Desinfektionsmittel nach den offiziellen Standards der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herzustellen. Alle mit der Herstellung und Lieferung des Desinfektionsmittels verbundenen Kosten werden von Clariant übernommen.

++ Bayer spendet weitere 2.400 Liter Desinfektionsmittel ++

27.04.: Um Versorgungsengpässe in seiner Nachbarschaft zu beseitigen, spendet der Bayer-Standort Bergkamen dem Kreis Unna 2.400 Liter Desinfektionsmittel. "Nachbarn sollten gerade in schwierigen Zeiten füreinander da sein. Und schwierig ist die aktuelle Situation ganz gewiss - vor allem für Kommunen und soziale Einrichtungen aller Art", sagte der designierte ...

