Mit der bislang größten Filiale setzt das Unternehmen neue MaßstäbeAm 02. Mai 2020 um 9 Uhr öffnete der neue PALMERS-Flagship Store in Linz, und damit auch die bis dato größte Filiale des Traditionswäscheunternehmens, seine Pforten. Auf drei Stockwerken und fast 400 Quadratmetern erstreckt sich die bunte Vielfalt der PALMERS-Welt - einer Welt, die passt.In exklusiver Lage, direkt an der Linzer Landstraße, finden die KundInnen des österreichischen Marktführers im Wäschebereich nicht nur Unterwäsche, Dessous und Nightwear, sondern auch die brandneue Bademode-Kollektion von PALMERS sowie Legwear, Shapewear, Basics und Accessoires. PALMERS ist am Standort Linz Mozartkreuzung bereits seit Juli 1965 präsent.Der komplett kernsanierte Flagship Store zeigt auf drei Ebenen in neuem Design die Zukunft von PALMERS. Möbel und Farben in Creme, Eichenholz, Rosa und Gold verleihen den neuen PALMERS-Flächen eine feminine und einladende Optik. Wie gewohnt erwartet die KundInnen auch im Linzer Flagship Store eine Welt, in der man sich wohlfühlt, sowie persönliches und kompetentes Service dank ausgezeichnet geschulter Mitarbeiterinnen.Als besonderes Eröffnungs-Special erhalten die KundInnen ab einem Einkauf von 80 Euro, 20 Euro geschenkt.Ab Herbst noch mehr - mit PALMERS HOMEMit dem Flagship Store in Linz setzt das Unternehmen im Herbst einen weiteren Meilenstein in der 105-jährigen Unternehmensgeschichte und gewährt einen Blick auf die Zukunft von PALMERS. Denn: Im neuen Obergeschoss des Standorts in der oberösterreichischen Landeshauptstadt öffnet der erste PALMERS HOME Store. Dort finden die KundInnen hochwertige Heimtextilien und eine große Vielfalt an Wohnaccessoires für zu Hause.Das PALMERS-Versprechen auf drei Stockwerken"Mit dem PALMERS-Flagship Store in Linz gewähren wir auf fast 400 Quadratmetern einen Blick in die Zukunft unseres Unternehmens, das mit Palmers Home künftig auch den Bereich der Heimtextilien und Dekorationsartikel abdeckt - für ein Zuhause, das passt."Tino Wieser, Vorstand PALMERS TEXTIL AG"Unser bislang größter Standort zeigt eindrucksvoll, was das PALMERS-Versprechen bedeutet: Beste Passform, beste Qualität und beste Beratung. Wir danken unserer langjährigen Filialleiterin Karin Schwarz und ihrem Team für den außergewöhnlichen Einsatz und wünschen alles Gute und viele zufriedene Kundinnen und Kunden."Ralph Hofmann, PALMERS Director Marketing & SalesÖffnungszeiten: Mo-Fr 09.00-18.00Sa 09.00-18.00Adresse:Landstraße 424020 LinzÜber PALMERS1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.