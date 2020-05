Rubean AG ins Börsensegment m:access aufgenommenDGAP-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung/Kapitalerhöhung Rubean AG ins Börsensegment m:access aufgenommen05.05.2020 / 09:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsRUBEAN AG ins Börsensegment m:access aufgenommen- Höhere Transparenzstufe, Verbesserung des Handels- Öffentliches Angebot von bis zu 440.000 neuen Aktien für 5,00 Euro je Aktie- Finanzierung des Wachstums von PhonePOS- Megatrend des kontaktlosen BezahlensMünchen, den 5. Mai 2020 - Die Aktien des FinTech-Unternehmens RUBEAN AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), sind zum Handel in das Börsensegments m:access der Bayerischen Börse AG, München, aufgenommen worden. RUBEAN will damit die Transparenz für Investoren erhöhen und zugleich die Handelbarkeit der eigenen Aktien verbessern. Der Antrag zur Aufnahme in den m:access wurde durch den Emissionsexperten Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, begleitet.Die Aufnahme in den m:access steht auch im Zusammenhang mit der aktuell laufenden Bar-Kapitalerhöhung, im Rahmen derer die bestehenden Aktionäre (Stichtag 30. April 2020) vom 4. bis 18. Mai 2020 im Verhältnis 2,75 zu 1 bis zu 440.000 Aktien zum Bezugspreis von 5,00 Euro je Aktie beziehen können. Danach arrangiert die beauftragte Small & Mid Cap Investmentbank AG voraussichtlich bis zum 27. Mai 2020 eine Privatplatzierung der nicht bezogenen Aktien. Mit der vollständigen Umsetzung der Kapitalmaßnahme wird sich das Grundkapital der RUBEAN AG auf 1,65 Mio. Euro erhöhen.Mit den zufließenden Mitteln wird RUBEAN ihre Kapazitäten ausbauen, um die großen Marktchancen für bargeldloses Bezahlen gemeinsam mit ihrem Partnerunternehmen, der CCV Group BV, Arnheim (NL) zu nutzen und die gemeinsam entwickelte und zum Patent angemeldete Bezahlakzeptanz-Lösung PhonePOS in den Markt einzuführen. Bei PhonePOS handelt es sich um eine mobile App für kleinere Händler und Gewerbetreibende, die kontaktlose Kartenzahlungen auf Smartphones oder Tablets entgegennehmen können, ohne dass ein zusätzliches Kartenlesegerät benötigt wird.Die Lösung wurde zwischenzeitlich durch die beiden weltweit führenden Kartenorganisationen Mastercard und VISA für Pilotprojekte freigegeben. Eine führende deutsche Finanzgruppe will im Juni dieses Jahres die Pilotierung des neuen Point-of-Sale Terminals in Form einer mobilen App starten. RUBEAN verhandelt darüber hinaus europaweit mit weiteren Banken die Pilotierung der innovativen Bezahlakzeptanzlösung.Über RubeanDie RUBEAN AG ist ein seit 20 Jahren etablierter Softwarehersteller im Finanzsektor. Das Unternehmen bietet Software-Lösungen für die reibungslose Kommunikation mit Peripheriegeräten in Bankfilialen in Deutschland und Schweiz. Inzwischen wächst Rubean mit der Entwicklung von innovativen Lösungen für das mobile Bezahlen. Dazu gehören die mobile Point-of-Sale Terminal Lösung PhonePOS, die in Zusammenarbeit mit CCV entstanden ist und die patentierte RubeanTag Technologie, die neben Android Smartphones auch iPhones an kontaktlose Bezahl- und Kundenbindungsprogramme anbindet. RUBEAN ist seit 2016 im Freiverkehr an der Börse München gelistet.Über m:access: Das 2005 von der Börse München initiierte Segment m:access ist die Börse für den Mittelstand in der DACH-Region. Es bietet KMUs einen unkomplizierten, preisgünstigen und unbürokratischen Weg an den Kapitalmarkt. Die Unternehmen aus den Branchen Beteiligungen, Consumer/Leisure, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software/IT und Technologie haben insgesamt mehr als 30.000 Beschäftigte. Seit Oktober gibt es mit dem m:access-all-share einen eigenen Index der gelisteten Gesellschaften.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Presse Investorengerman communications AG Small & Mid Cap Investmentbank AG Jörg Bretschneider Christoph Weideneder Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg Barer Str. 7, D-80333 München Tel.: 040/46 88 33 0, Fax 040/46 88 33 40 +49 (89) 54 54 388 10 presse@german-communications.com c.weideneder@smc-investmentbank.de05.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Rubean AG Kistlerhofstr. 168 81379 München Deutschland Telefon: 089-357560 Fax: 089-35756111 E-Mail: info@rubean.com Internet: www.rubean.com ISIN: DE0005120802 WKN: 512080 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 1035881Ende der Mitteilung DGAP News-Service1035881 05.05.2020