DGAP-Media / 2020-05-05 / 09:30 München, den 05.05.2020 *Kinder- und Familiensender "Fix&Foxi TV" ab sofort im Portfolio von Tango TV in Luxembourg* Die Aufnahme von "Fix&Foxi TV" in das Angebot von Tango TV in Luxembourg stellt für die Your Family Entertainment AG einen weiteren Schritt in die kontinuierliche Expansion des preisgekrönten Kinder-und Familiensenders dar. Zusätzlich zur linearen Ausstrahlung des Kindersenders "Fix&Foxi TV" bietet Tango TV seinen Zuschauern eine große Auswahl an französischen und deutschen Video-on-Demand-Inhalten für Kinder und Familien an. "Fix & Foxi TV" bietet auf Tango TV ausgezeichnete Animationsserien und Live Action-Shows für Kinder und die ganze Familie mit klassischen Animationsfiguren an. Das Programm zeichnet sich daneben durch Premieren von brandneuen Serien aus. "Der Bedarf an hochwertigem und pädagogisch wertvollem Kids-Content ist in der gegenwärtigen Situation sehr gefragt. Wir freuen uns, mit Tango TV in Luxembourg einen Partner an der Seite zu haben, der schnell reagiert hat und "Fix&Foxi TV" in sein umfangreiches Angebot aufnimmt", so Armin Schnell, Executive Vice President Sales der Your Family Entertainment AG. "Wir freuen uns sehr, allen unseren Tango TV Abonnenten "Fix&Foxi TV" anbieten zu können. Wir verzeichnen eine wachsende Nachfrage nach deutschsprachigen Inhalten für Kinder und die Programme von "Fix&Foxi TV" erfüllen alle unsere Erwartungen", kommentiert Luis Camara, Chief Consumer Market Officer bei Tango. *Über Your Family Entertainment AG* Die Your Family Entertainment AG (WKN: A161N1, ISIN: DE000A161N14, Kürzel: RTV) mit Sitz in München (kurz: YFE) ist Produzent und Lizenzhändler von qualitativ hochwertigen Unterhaltungsprogrammen für Kinder und die ganze Familie. Das Unternehmen verfügt über eine der größten senderunabhängigen Programmbibliotheken für Kinder- und Familienunterhaltung in Europa. Zum Programmvermögen gehören bekannte und beliebte Serien wie "Enid Blyton", "Fix&Foxi", "Urmel" oder "Altair". Die YFE betreibt daneben erfolgreich den preisgekrönten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV" in der DACH- und der MENA-Region. Zusätzlich strahlt die YFE den Free-TV Sender "RiC" sowie verschiedene mobile und digitale Sender aus. *Über Tango* Tango, eine Marke von Proximus Luxembourg, ist seit 1998 auf dem Markt tätig. Heute vertrauen ihm mehr als 276.000 Kunden. Als erster Alternativbetreiber des Landes stellt Tango Privatkunden und kleinen Unternehmen ein breites Produktportfolio mit TV-, Internet-, Festnetz- und Mobilfunkdiensten bereit. Die Marke engagiert sich für die Nutzer und verfolgt seit ihrer Gründung eine starke Innovationspolitik, um beste Technologie zum fairsten Preis anzubieten. Tango ist immer in Kundennähe und stützt sich dafür auf seinen leistungsstarken Kundendienst und ein effizientes Vertriebsnetz aus 11 Tango-Verkaufsstellen und 17 Partnerverkaufsstellen. Tango arbeitet auch mit internationalen Partnern wie Vodafone zusammen, um ein optimales Kommunikationserlebnis auch im Ausland zu gewährleisten. *Kontakt:* Your Family Entertainment AG Laurence Robinet Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0 Email: laurence.robinet@yfe.tv www.yfe.tv [1] www.fixundfoxi.tv [2] www.rictv.de [3] Proximus Luxembourg SA Luis Camara Tel.: +352 27 77 71 01 Email: luis.camara@proximus.lu www.proximus.lu [4] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG Schlagwort(e): TV/Radio 2020-05-05 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Nordendstr. 64 80801 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart EQS News ID: 1035311 Ende der Mitteilung DGAP-Media 1035311 2020-05-05 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a96ba7cef5050785e3a1b4496edf815b&application_id=1035311&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ad2fa63bd15b803a7667c43cbc3b23cd&application_id=1035311&site_id=vwd&application_name=news 3: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=397f71d34a3031aa83bbf50074bfc07e&application_id=1035311&site_id=vwd&application_name=news 4: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=5bb1f733d0818c3037fd035fe4427f39&application_id=1035311&site_id=vwd&application_name=news

May 05, 2020 03:30 ET (07:30 GMT)