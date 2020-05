Die Frühbörse ist geprägt von vorsichtigem Optimismus. Nach dem gestrigen schwachen Wochenauftakt konnte der New Yorker Handel einige der Kursverluste abfedern und übertrug diesen Optimismus auch in den heutigen asiatischen Handel. Der DAX Futures notiert vorbörslich im Plus bei rund 0,4%. London ist noch positiver gestimmt. Der FTSE 100 Futures liegt im frühen Handel 1,35% im Plus. Die Märkte in China, Japan und Südkorea blieben heute geschlossen.Infineon senkt erneut Umsatz- und GewinnprognoseInfineon warnte erneut nach Börsenschluss. Noch vor der heutigen Veröffentlichung des Berichts zum 2. Quartal und zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 senkte der deutsche Halbleiterhersteller die eigenen Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Jahr, nachdem zuletzt schon am 26. März eine neue, reduzierte Prognose veröffentlicht wurde. Ohne eine Konsolidierung von Cypress Semiconductor strebt Infineon nun einen Umsatz von 7,6 Mrd. Euro (-5%) bis Ende September an. Inklusive Cypress liegt die Prognose bei 8,4 Mrd. Euro. Die Segmentergebnis-Marge soll 12% (Q1: 13,6% ohne Sondereffekte) erreichen.

