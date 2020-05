Hypoport SE (ISIN: DE0005493365)'s Europace, größter B2B-Kreditmarktplatz für Immobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland erhöhte im ersten Quartal 2020 sein Transaktionsvolumen um rund 34% von 15,5 Mrd. Euro auf 20,8 Mrd. Euro - so vor einigen Tagen gemeldet war der Vorgeschmack für die heutige Meldung: Umsatz und EBIT jeweils plus 30% im ersten Quartal - läuft rund! Wenig überraschend konnten die Bilanzkennziffern mithalten mit der sehr guten Entwicklung des Plattformgeschäfts. Plattformgeschäft dieser Art spielt natürlich in einer digitaleren Welt eine immer größere ...

