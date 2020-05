Sehr verehrte Leserinnen und Leser, während die Börsen hierzulande am Freitag feiertagsbedingt pausierten, hat ein Rücksetzer an den US-Börsen womöglich die zweite Abwärtswelle im Corona-Crash gestartet. Nun geht es darum, diese Welle optimal zu nutzen. Eine Anleitung in 5 Schritten. Schritt 1: Nachrichten ausblenden In den Medien konnten Sie am Wochenende zu dem Rücksetzer der US-Börsen lesen, dass der Streit zwischen den USA und China über die Herkunft des Corona-Virus die Kurse drückte. Angeblich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...