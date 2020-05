Neckarsulm (ots) - Tolle Weine für jeden Geldbeutel: 171 Weine der Lidl-Weinwelt wurden von der Jury der renommierten Berliner Wein Trophy ausgezeichnet. Damit gewinnt Lidl auch in diesem Jahr die meisten Preise bei der größten internationalen Weinverkostung der Deutschen Wein Marketing (DWM), die zwei Mal jährlich stattfindet, und trägt ein weiteres Jahr den Titel "Bester Weinfachhändler online". Drei Weine erhielten die seltene Auszeichnung "Großes Gold", 156 Weine wurden mit "Gold" und zwölf Weine mit "Silber" prämiert.Bei der Berliner Wein Trophy werden die Weine unter den strengen Auflagen der Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) unter anderem bei Blindverkostungen getestet. Höchstens 30 Prozent der über 5.000 eingereichten Weine erhalten eine Auszeichnung."Großes Gold" gewann beispielsweise der 2007er Château Rieussec Grand Cru Classé Sauternes AOP, ein süßer Weißwein.Prämierte Weine im Mai reduziertVom 1. bis 31. Mai 2020 bietet die Lidl-Weinwelt eine große Auswahl der prämierten Weine im Karton mit sechs Flaschen zum Aktionspreis an, zum Beispiel diese "Gold"-Weine:- "Gamellón Roble Jumilla DOP 2017",Rotwein für 28,99 Euro statt 35,94 Euro (Einzelpreis, 5,99 Euro)- "Encostas de Caiz Avesso Vonho Verde DOC 2018",Weißwein für 24,99 Euro statt 29,94 Euro (Einzelpreis 4,99 Euro)- "Frappato Perricone Terre Sicilian IGT 2018",Rotwein für 29,99 Euro statt 41,94 Euro (Einzelpreis 6,99 Euro) Im Aktionszeitraum sind darüber hinaus noch viele weitere Weine im Einzelpreis reduziert, etwa der mit "Gold" ausgezeichnete Weißwein "Gonter Nivelon Viré-Clessé Chardonnay Bourgogne AOC" für 6,99 Euro statt 8,99 Euro. Auch Liebhaber von Sekt und Champagner kommen dabei auf ihre Kosten: So sind unter anderem die beiden Goldmedaillengewinner "Crémant de Bordeaux AOC" für 5,99 Euro statt 7,99 Euro sowie der "Comte de Senneval Brut Millésime Champagner" für 17,99 statt 19.99 Euro erhältlich.Die Lidl-Weinwelt versandkostenfrei testenDas Weinangebot von Lidl bietet den Kunden eine große Auswahl an Weinen für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel. Im Mai können sich die Kunden versandkostenfrei von diesem Angebot überzeugen: Mit dem Code "WEINMAI2020" entfallen ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro die Versandkosten von 4,95 Euro auf Bestellungen von Weinen und Spirituosen.Weitere reduzierte Weine sind im Lidl-Aktionsprospekt Mai zu finden.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidl in 32 Ländern präsent und betreibt rund 10.800 Filialen in derzeit 29 Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 83.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenen Kategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz in Höhe von 81,2 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 22,7 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/4588064