Nynomic AG: Deutliches Umsatzwachstum im 1. Quartal 2020

Wedel (Holst.), 05.05.2020

Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern): Bei einem Umsatz von ca. Mio. EUR 18,2 (Mio. EUR 15,4; +18%) wurde ein EBIT von ca. Mio. EUR 1,8 (Mio. EUR 2,1; -14%) erreicht. Die EBIT-Marge sank aufgrund von Verschiebungen im Produktmix, weiteren Investitionen in Vertrieb und Marketing sowie den bestehenden makroökonomischen Einflüssen von 14% im Vorjahresquartal auf aktuell 10%.

Der Auftragsbestand lag per 31.03.2020 auf einem zufriedenstellenden Niveau in Höhe von Mio. EUR 31,2 (Mio. EUR 36,0; -13%).

Damit bewegen sich Umsatz und EBIT-Marge im 1. Quartal 2020 innerhalb der zu Jahresbeginn veröffentlichten Planungen, die für das Gesamtjahr 2020 einen Konzernumsatz von mehr als Mio. EUR 70,0 (ca. Mio. EUR 64,8) bei einer EBIT-Marge von 10% bis 15% (10%) vorsehen.

Die Nynomic AG hält nach aktuellem Kenntnisstand an der Jahresprognose fest und sieht sich aufgrund ihrer breiten produktseitigen und internationalen Aufstellung sowie ihrer guten Finanzlage vergleichsweise robust aufgestellt. Inwieweit unvorhersehbare Ereignisse im Zuge der Corona-Pandemie das Geschäft im weiteren Jahresverlauf beeinflussen werden, ist jedoch auch für den Nynomic Konzern zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Über Nynomic:

Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt.

Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com

Nynomic AG
Am Marienhof 2
22880 Wedel
www.nynomic.com

Rückfragen an:
Jochen Fischer
FISCHER RELATIONS
Neuer Wall 50
D - 20354 Hamburg
phone: + 49(0)40 822 186 380
fax: + 49(0)40 822 186 450
info@fischer-relations.de

05.05.2020