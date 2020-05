Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die sentix-Konjunkturerwartungen in Deutschland haben zugelegt und so zeichnet sich ein Silberstreif am Horizont ab, so die Analysten der Helaba.Die Sorgen wegen den mittel- und langfristigen Folgen der Corona-Pandemie seien aber weiterhin groß. Unternehmer würden skeptisch in die Zukunft blicken und Arbeitnehmer würden sich um ihre Arbeitsplätze fürchten, Marktteilnehmer und Investoren treibe dabei auch die Frage um, ob und wie die enormen Hilfspakete auf die Volkswirtschaften wirken würden, insbesondere im Hinblick auf Staatsverschuldung und Inflation. Zwar sei dies das weltweit vorherrschende Thema, aber gerade in der Eurozone komme die Frage nach dem Zusammenhalt des Währungsraumes hinzu. ...

