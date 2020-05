LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung britischer Dienstleister ist angesichts der Corona-Krise auf ein Rekordtief gefallen. Wie das Forschungsinstitut IHS Markit am Dienstag in London mitteilte, sank der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 21,1 Punkte auf 13,4 Zähler. Das ist der mit Abstand tiefste jemals gemessene Stand. Der Tiefstand während der Finanzkrise vor gut einem Jahrzehnt wurde klar unterboten. Eine erste Schätzung hatte einen noch etwas tieferen Indikatorwert ergeben.



Markit führte die beispiellose Stimmungseintrübung auf die massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung der Virus-Krise zurück. Fast 80 Prozent der Befragten hätten von schwächeren Geschäften berichtet. Das seien etwa doppelt so viele gewesen wie im März. Im März sind die meisten der Corona-Gegenmaßnahmen in Kraft getreten. Sie hatten den April über Bestand./bgf/jsl/fba

