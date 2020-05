Der Preis für die Nordsee-Ölsorte Brent hat am Dienstagvormittag deutlich angezogen. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 29,07 Dollar je Barrel (159 Liter). Verglichen zum Vortagesschlusskurs ist das ein klares Plus von 6,84 Prozent.Marktteilnehmer verwiesen auf Berichte, laut denen das Überangebot an Rohöl am Markt langsam ...

