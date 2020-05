Great Bear Resources Ltd. veröffentlichte gestern Bohrergebnisse von seinem Explorationsprogramm über 21 Millionen Dollar, das am unternehmenseigenen Dixie-Projekt im Red-Lake-Distrikt von Ontario stattfindet. Das Unternehmen hat insgesamt 99 der etwa 300 geplanten Bohrlöcher an der LP-Fault-Zielzone abgeschlossen.



Es müssen noch etwa 200 Bohrlöcher als Teil des Bohrprogramms 2020 abgeschlossen werden. Zusätzliche Bohrungen an den Dixie-Limb und Hinge-Zonen sind ebenfalls geplant.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten unter anderem:



? Bohrloch BR-118: 10,17 g/t Gold über 6,80 Meter; darin 3,18 g/t Gold über 56,95 Meter ? Bohrloch BR-118: 18,57 g/t Gold über 13 Meter; mit 132,00 g/t Gold über 0,50 Meter; darin 2,67 g/t Gold über 104,15 Meter ? Bohrloch BR-068: 10,58 g/t Gold über 21,10 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

