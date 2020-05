(Mehr Details und Analystenkommentare)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Angehobene Jahresziele haben am Dienstag die Aktien des Kochboxenlieferanten Hellofresh auf ein Rekordhoch katapultiert. Das Papier sprang kurz nach dem Handelsstart prozentual zweistellig bis auf 36,60 Euro hoch. Zuletzt betrug das Plus 7,6 Prozent auf 35,50 Euro.



Händler und Analysten lobten die "sehr starken Quartalszahlen" von Hellofresh. Der Anbieter zählt zu den wenigen Gewinnern der Corona-Krise. Ein insgesamt "solides erstes Quartal" attestierte etwa JPMorgan-Analyst Marcus Diebel dem endgültigen Zahlenwerk. Mit den zugleich hochgesteckten Jahreszielen sei der Konzern außerdem den hohen Markterwartungen gerecht geworden.



Beide Segmente, sowohl USA als auch International, hätten deutlich zum Umsatzwachstum beigetragen, wobei der US-Bereich mit einem Plus von über 80 Prozent besonders kräftig gewachsen sei, sagte ein Händler mit Blick auf die Quartalsentwicklung. Er hob zugleich die "solide Deckungsbeitragsmarge" hervor, die im ersten Quartal mit 28,8 Prozent zwar leicht unter dem Vorjahreswert von 29,0 Prozent gelegen habe, "aber immer noch sehr gut sei". Wegen Extra-Schutzmaßnahmen aufgrund der Covid-19-Gefahren habe er mit einem deutlich negativeren Einfluss auf die Marge gerechnet. "Die durchschnittlichen Analystenschätzungen dürften nach diesen starken Zahlen wohl steigen", erwartet er.



Barclays-Analystin Alvira Rao lobte ebenfalls die starke Geschäftsentwicklung beider Hellofresh-Segmente sowie die vor allem in den USA starke operative Profitabilität. Auch die Bilanz sei stark, kommentierte sie und verwies auf die Nettocash-Position zum Quartalsschluss. Wie Hellofresh berichtete, war der freie Barmittelfluss im ersten Quartal mit 111 Millionen Euro "stark positiv" und hatte "die ohnehin starke Liquidität" des Unternehmens bis zum Ende des Quartals auf knapp 300 Millionen Euro erhöht.



Die Erfolgsstory Hellofresh wurde 2017 von der Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet an die Börse gebracht. Im Mai 2019 stieg Rocket dann als Anteilseigner aus. Jüngst im März, inmitten der Corona-Krise, stieg die Aktie aus dem Kleinwerte-Index SDax in den MDax der mittelgroßen deutschen Börsentitel auf - und überraschte kurz darauf mit starken Eckzahlen zum ersten Quartal, die an diesem Dienstag nun präzisiert wurden. Das Unternehmen profitiert im Zuge der Corona-Krise davon, dass mehr Menschen daheim kochen./ck/men



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken