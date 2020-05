marktEINBLICKE um 12: DAX auf Erholungskurs, Infineon und Gilead Sciences im Fokus

Während Anleger auf die neuesten realwirtschaftlichen Daten blicken, kann der DAX am Dienstagmittag steigende Notierungen verbuchen. Allerdings haben wir in den vergangenen Tagen auch gesehen, wie schnell eine Erholungsrallye in Zeiten der Coronavirus-Pandemie zu Ende sein kann.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,2% 10.586 MDAX +2,0% 22.873 TecDAX +1,2% 2.827 SDAX +2,2% 10.304 Euro Stoxx 50 +0,9% 2.841

Die Topwerte im DAX sind MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) und Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Zulegen kann auch die Infineon-Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), nachdem die jüngsten Geschäftszahlen des Halbleiterunternehmens am Markt gut angekommen sind. Gilead Sciences (WKN: 885823 / ISIN: US3755581036) und das Mittel Remdesivir stehen wiederum angesichts des Kampfes gegen COVID-19 im Fokus.

