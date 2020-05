Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)--Fallende Ölpreise und sinkende Raffineriemargen haben den Vorjahresgewinn des französischen Ölkonzerns Total im ersten Quartal fast komplett ausradiert. Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu minimieren, verschärft der Konzern nun seinen im März ausgegebenen Sparplan.

So sollen die Investitionen 2020 nun auf weniger als 14 Milliarden Dollar sinken. Die angepeilten Einsparungen im operativen Geschäft wurden auf mehr als 1 Milliarde Euro erhöht. Die Investitionen in die CO2-Reduktion werden beibehalten. Bis 2050 will der Konzern klimaneutral werden.

CEO Patrick Pouyanne erklärte sich bereit, für den Rest des Jahres auf 25 Prozent seines Fixgehalts zu verzichten. Auch die Verwaltungsräte und die übrigen Topmanager nehmen Einbußen in Kauf.

Im ersten Quartal sackte der Nettogewinn auf 34 Millionen US-Dollar von 3,11 Milliarden Dollar im Vorjahr ab. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 1,78 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 1,49 Milliarden gerechnet.

Die Produktion stieg unterdessen um 5 Prozent auf 3,09 Millionen Barrel Öläquivalent am Tag, teils dank des Hochlaufs von Projekten in Großbritannien, Nigeria, Norwegen und Australien. Im laufenden Jahr dürfte die Produktion im Schnitt bei 2,95 bis 3 Millionen Barrel liegen. Damit reduzierte Total seine ursprüngliche Prognose um 5 Prozent.

Total will für 2019 eine Schlussdividende von 0,68 Euro zahlen. Die erste Zwischendividende von stabilen 0,66 Euro wurde zudem genehmigt.

