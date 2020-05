London (www.fondscheck.de) - Die von Krankenkassen geleisteten Erstattungen für Produkte auf Grundlage von medizinischem Cannabis sind rekordverdächtig, so die Experten von Rize ETF.So sei die Gesamtsumme 2019 in Deutschland auf 123 Millionen Euro gestiegen, was ein Wachstum von über 70 Prozent seit 2018 bedeute. Um die teils schwerwiegenden Symptome vieler Patienten zu lindern, würden Jahr für Jahr immer mehr Ärzte medizinischen Cannabis verschreiben. Seit 2017 sei die Anwendung der Cannabisblüte für medizinische Zwecke in Deutschland erlaubt, die Kosten würden von den Krankenkassen übernommen. Das Anwendungsgebiet sei breit gefächert. So helfe Cannabis nachweislich bei Schlafstörungen, Ängsten, Schmerzen und Appetitlosigkeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...