Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Die Pro BoutiquenFonds GmbH (PBF) hat ihre erste Kooperation mit einem britischen Assetmanager vereinbart, so die Pro BoutiquenFonds GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der in London ansässige Spezialist für globale bzw. Emerging Markets Anleihen Stratton Street Capital LLP nutzt die PBF ab sofort, um stärker im deutschen Markt wahrgenommen zu werden. ...

