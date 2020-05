In Norwegen wurden im April 3.671 neue Elektro-Pkw zugelassen. Der Marktanteil der Elektroautos an den Pkw-Neuzulassungen lag bei 49,4 Prozent. Erneut war der Audi e-tron das beliebteste Modell über alle Antriebsarten hinweg. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war dies ein Minus von 17,7 Prozent (791 Exemplare weniger). Ohnehin gehörte der April in den letzten drei Jahren aber nicht zu den stärksten ...

