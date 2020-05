Datum der Anmeldung:

29.04.2020



Aktenzeichen:

B7-98/20



Unternehmen:

The Paragon Fund III GmbH & Co. geschlossene Investment KG, München; Anteils- und Kontrollerwerb über die Deubner Verlag GmbH & Co. KG, Köln, WEKA MEDIA GmbH & Co. KG, Kissing, u.a., sowie Erwerb von Vermögenswerten der WEKA Holding GmbH & Co. KG, Kissing



Produktmärkte:

Beratungs- und Schulungsdienstleistungen, Fachzeitschriften, Kongresse



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Bayern, Nordrhein-Westfalen

