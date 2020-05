An der Wall Street zeichnet sich am Dienstag ein freundlicher Handelsbeginn ab. Damit dürfte sich der Trend aus dem späten Vortagesgeschäft fortsetzen, als die US-Börsen ins Plus gedreht waren. Die neuen Spannungen zwischen China und den USA zur Entstehung von Covid-19 in China haben derweil etwas an Schrecken verloren. Händler sprechen nun von Wahlkampfgetöse.

Die voranschreitenden Lockerungen der behördlichen Corona-Auflagen weltweit lassen Anleger wieder etwas Mut fassen. Zudem häufen sich die Erfolgsmeldungen im Pharmasektor im Kampf gegen Covid-19. Auch in den USA wird der öffentliche Stillstand Stück für Stück aufgehoben. So detaillierte nun der Bundesstaat Kalifornien seine Schritte. Aber auch anderenorts wie in Florida werden die Beschränkungen gelockert - allen Unkenrufen zum Trotz. So warnt die US-Seuchen- und Gesundheitsbehörde CDC vor einer dramatischen weiteren Zuspitzung der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten.

"Investoren haben mehr Vertrauen, dass wir den Tiefpunkt des Abschwungs erreicht haben und sich die Dinge nun bessern", sagt Devisenanalyst Lee Hardman von MUFG Bank. Allerdings warnt auch er vor einem Wiederaufflammen der Coronavirus-Pandemie mit wieder steigenden Fallzahlen. Eine solche Entwicklung könnte das Anlegervertrauen erschüttern.

