An der deutschen Börse liegt die United Internet-Aktie zur Stunde im Plus. Der jüngste Kurs betrug 31,82 Euro. Eine Verteuerung in Höhe von 87 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von United Internet. Zuletzt notierte das Papier bei 31,82 Euro. Gegenüber dem TecDAX liegt die Aktie von United Internet damit vorn.

Den vollständigen Artikel lesen ...