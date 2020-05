++ Europäische Aktien ziehen sich nach dem Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts zurück ++ DE30 fällt unter die 200-Stunden-Linie ++ Lufthansa (LHA.DE) schlägt vor, die Dividende auszusetzen ++Die Aktien in Europa hatten einen guten Start in die heutige Sitzung, wobei die meisten Indizes aus der Region zulegen konnten. Das BVG-Urteil zu den Anleihekäufen der EZB dämpfte jedoch die Stimmung und führte zu einem Rückgang der europäischen Indizes. Bloomberg veröffentlichte eine Analyse zu den Beurlaubungen in Europa. Demnach wurden mehr als 40 Millionen Arbeitnehmer wegen der Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen beurlaubt. Bemerkenswert ist, dass sich die Analyse nur auf die sechs größten Volkswirtschaften der EU bezieht: Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und die Niederlande. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...