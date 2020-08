04.08.2020 - Pfeiffer Vacuum Technology AG (ISIN: DE0006916604) ein moderates Umsatzminus von 3% auf 301,9 Mio. EUR für das erste Halbjahr ist definitiv der Corona-Krise geschuldet, aber der EBIT-Rückgang um gut 40% auf 19,5 Mio. EUR ist schon "happig". Eine Marge von 6,5% im ersten Halbjahr gegenüber 10,6 % in der Vorjahresperiode zeigt den weiten Weg zu den angekündigten 20% EBIT-Marge, die man in 2025 erreichen will, was im Vorfeld einmaligen Aufwand verursachen soll und wohl auch wird. Dr. Eric Taberlet, Vorstandsvorsitzender von Pfeiffer Vacuum:""Unser Ergebnis im ersten Halbjahr 2020 wurde ...

