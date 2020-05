Wien (www.fondscheck.de) - Millionen Arbeitnehmer sind wegen der Coronakrise in Kurzarbeit, viele bangen um ihre Jobs, so die Experten von "FONDS professionell".Nicht so bei der DWS: Asoka Wöhrmann, Vorsitzender der DWS-Geschäftsführung, sehe Deutschlands größtes Fondshaus gut aufgestellt. "Wir haben weder Kurzarbeit angemeldet noch Stellen abgebaut. Das Glück dieser Stabilität haben nicht viele", sage er im Interview mit dem "Handelsblatt". "Wir planen im Moment auch trotz Pandemie keinen Stellenabbau." Er sei stolz darauf, wie DWS die Krise bislang bewältigt habe - trotz eines schwierigen ersten Quartals mit hohen Mittelabflüssen. "Wir haben im ersten Quartal eine gute Widerstandsfähigkeit bei unseren Erträgen und beim Gewinn bewiesen, auch wenn der März unseren wunderbaren Jahresstart in den ersten beiden Monaten leider mehr als ausradiert hat", so Wöhrmann. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...