Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Bet-at-home hat Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Der Gewinn ging im Vergleich zum Vorjahr wie von CEO Franz Ömer erwartet zurück. Die Prognose für 2020 bestätigte der Konzern trotz Corona-Krise. "Der wesentliche Vorteil an unserem Geschäftsmodell ist einfach die unter Anführungszeichen Konjunkturunabhängigkeit", so Ömer. Der CEO von bet-at-home verweist auf die Flexibilität der User. Die Nutzer seien durchaus bereit, auf exotischere Ligen auszuweichen. Deswegen sei es auch nicht entscheidend, dass die ganze Sportwelt sofort wieder loslege. Probleme machen aktuell die Märkte in Polen und der Schweiz. Positiv hebt Ömer die Performance im Segment Online-Gaming heraus. Wie Aktionäre an der aktuellen Entwicklung teilhaben sollen, erfahren Sie im folgenden Interview.