Wirecard ist seit Jahren eine der beliebtesten Aktien auf dem deutschen Kurszettel. Doch beim Crash Ende April hat der Handel in der Aktie selbst alte Rekorde gebrochen. Noch nie haben so viele Börsianer das Papier in Panik verkauft und gleichzeitig Schäppchenjäger das Papier gekauft.700 Millionen Euro Tagesumsatz!Wie jetzt gemeldet wurde, wurde am 28. April mit 75.656 Trades der Wirecard AG und einem Volumen von 700 Millionen Euro ein neuer Tagesrekord in einer einzelnen Wertpapiergattung aufgestellt. ...

