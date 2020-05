Die Pierer Mobility-Tochter KTM beendet Kurzarbeit für alle 3.800 Mitarbeiter: Aufgrund der Wiederaufnahme der Produktion der italienischen Zulieferbetriebe in der letzten Woche startet nunmehr die Motorradproduktion mit Montag dem 11. Mai 2020 in mehreren Schritten bis zum Vollbetrieb am 18. Mai 2020. Die Verkaufszahlen aus Skandinavien und jenen Regionen wie Österreich, Deutschland und China, wo die Händler bereits wieder geöffnet haben geben einen positiven Ausblick, so das Unternehmen. Zudem rechnet KTM aufgrund der Covid 19-bedingten Maßnahmen mit einer zunehmenden Bedeutung des Zweirades für den Individualverkehr. Der Feuerfest-Konzern RHI Magnesita hat heute ein Trading Update veröffentlicht. Das schwierige Marktumfeld des 2. Halbjahres 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...