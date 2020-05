San Diego (ots/PRNewswire) - Ajinomoto Bio-Pharma Services ("Aji Bio-Pharma"), ein führender Anbieter von biopharmazeutischen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen, freut sich, bekannt geben zu können, dass es mit CytoDyn Inc., einem Biotech-Unternehmen für die Medikamentenentwicklung in der Spätphase, einen Fertigungsservicevertrag über die Bereitstellung des neuen Prüfmedikaments Leronlimab (PRO 140) unterzeichnet hat. Das Medikament wird derzeit für Protokolle in klinischen Studien mit COVID-19 Patienten verwendet, die leicht bis moderat und schwer erkrankt sind.Aji Bio-Pharma stellt CytoDyn qualitativ hochwertige Dienstleistungen für die aseptische Abfüllung und Endfertigung von Medikamenten bereit. Leronlimab, bei dem es sich um einen neuartigen CCR5-Antagonisten handelt, der über das Potenzial für eine ganze Reihe von Behandlungsindikationen verfügt, wurde bereits zuvor und wird auch ganz aktuell COVID-19-Patienten an Krankenhäusern im Großraum New York als Teil klinischer Studien der Phase 1, Phase 2 und Phase 2b/3 verabreicht. Dies geschieht im Rahmen einer durch die US-amerikanische Federal Drug Administration (FDA) gewährte Notfallzulassung für neue Medikamente (Emergency Investigational New Drug, EIND). CytoDyn nimmt derzeit Patienten in zwei Placebo-kontrollierten, randomisierten klinischen Studien der Phase 2 und der Phase 2b/3 auf."Wir freuen uns riesig darauf, CytoDyn bei seinen Bemühungen unterstützen zu dürfen, diese vielversprechende Antikörpertherapie im Kampf gegen COVID-19 zu nutzen", sagte Kristin DeFife, Ph.D., Senior Vice President des Bereichs Operations und Standortleiterin bei Ajinomoto Bio-Pharma Services. "Diese Partnerschaft stärkt unser Unternehmen bei seiner Aufgabe, für eine bessere Gesundheit der Menschheit zu sorgen, und es unterstreicht unser Bekenntnis zu der Vorstellung, für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter ein führender, vertrauenswürdiger und innovativer Partner zu sein.""Wir sind sehr froh, dass wir bereits vorher mit Aji Bio-Pharma bei der Produktion von Leronlimab für andere Behandlungsindikationen zusammengearbeitet haben, weil wir COVID-19-Patienten dieses neue Therapeutikum jetzt rasch in klinischen Studien zur Verfügung stellen können", sagte Nader Pourhassan, Ph.D., Präsident und CEO von CytoDyn. "Die Erfahrungen von Aji Bio-Pharma bei Medikamenten, seine Infrastruktur und sein großes Wissen aus der Vergangenheit rund um regulatorische Fragen haben für diese Partnerschaft und für die rechtzeitige Bereitstellung dieses Behandlungsmittels ein wichtige Rolle gespielt."Informationen zu Ajinomoto Bio-Pharma ServicesAjinomoto Bio-Pharma Services ist eine voll integrierte Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation mit Standorten in Belgien, den Vereinigten Staaten, Japan und Indien, die umfassende Dienstleistungen im Bereich der Entwicklung, cGMP-konformen Herstellung und der aseptischen Abfüllung und Endfertigung von nieder- und großmolekularen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (Active Pharmaceutical Ingredient, API) und Zwischenprodukten anbietet. Ajinomoto Bio-Pharma Services bietet eine breite Palette innovativer Plattformen und Kapazitäten an, die vorklinische und Pilot-Programme bis hin zu kommerziellen Mengen abdecken, darunter: Corynex®-Technologie zur Proteinexpression, Oligonukleotidsynthese, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK), hochwirksame APIs (HPAPI), Biokatalyse, Fließfertigung und vieles mehr. Ajinomoto Bio-Pharma Services hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein hohes Maß an Qualität und Service zu liefern, um dem Bedarf seiner Kunden zu genügen. Erfahren Sie mehr: www.AjiBio-Pharma.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/751177/Aji_BioPharma_Logo.jpgPressekontakt:info@us.ajibio-pharma.comOriginal-Content von: Ajinomoto Bio-Pharma Services, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132283/4588748