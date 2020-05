NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total SA nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Ölkonzern sei zwar nicht immun gegen die Branchenprobleme, habe aber eine stärkere Bilanz als die meisten Konkurrenten, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem blieben die Gewinne recht defensiv./mis/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2020 / 02:34 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

