FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hannover Rück von 145 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die großen Versicherungskonzerne hätten im Zuge der Coronakrise im Schnitt etwa das Neunfache dessen an Marktwert eingebüßt, was sie als mögliche Schäden prognostizierten, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Beim Rückversicherer kappte sie ihre Ergebnisschätzung für das Gesamtjahr um 29 Prozent./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / 15:54 / GMT



ISIN: DE0008402215

