Genf (www.fondscheck.de) - Die COVID-19-Krise hat verdeutlicht, wie wichtig die Integration von Nachhaltigkeit für die Widerstandsfähigkeit von Portfolios ist, so Dr. Christopher Kaminker, Head of Sustainable Investment Research & Strategy bei Lombard Odier Investment Managers.Wir haben festgestellt, dass in entwickelten Volkswirtschaften Unternehmen mit besseren ESG- und Nachhaltigkeitscharakteristiken während der jüngsten Krise besser abgeschnitten haben, so Dr. Christopher Kaminker weiter. Die Experten von Lombard Odier Investment Managers würden glauben, dass dies ihre bessere Anpassungsfähigkeit widerspiegele sowie ihr überlegenes Risikomanagement, angesichts systemischer Störungen (einschließlich der Lieferkettenrisiken). ...

