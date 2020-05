Von David Harrison

WASHINGTON (Dow Jones)--Das US-Handelsbilanzdefizit ist im März gestiegen, da der wirtschaftliche Schock im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie die Exporte stärker bremste als die Importe. Das Defizit betrug nach vorläufigen Berechnungen 44,42 Milliarden US-Dollar nach revidiert 39,81 (vorläufig: 39,93) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 44,40 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte sanken zum Vormonat um 9,6 Prozent auf 187,75 Milliarden Dollar, während die Einfuhren 232,16 Milliarden Dollar erreichten, ein Rückgang gegenüber dem Vormonat von 6,2 Prozent.

Die Handelsdaten vom März werden wahrscheinlich der Beginn eines anhaltenden Rückgangs des Welthandels sein, sagte Brad Setser, Analyst beim Council on Foreign Relations. Die kommenden Monate werden wahrscheinlich eine weitere Abnahme der Importe und Exporte zeigen. "Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass es im April zu einem viel stärkeren Rückgang kommen wird und dass es im Mai wahrscheinlich keine signifikante Erholung geben wird", sagte Setser.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/voi/apo/bam

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 08:45 ET (12:45 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.