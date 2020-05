Der Index der Schweizer Konsumentenpreise ist im April gegenüber dem Vormonat gesunken. Gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat ging das Schweizer Verbraucherpreisniveau deutlich um 1,1 % zurück. Wesentlicher Grund sind die Corona-Pandemie und die politischen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung.Gegenüber dem Vormonat ging das Preisniveau, gemessen am Landesindex der Konsumentenpreise (LIK), um 0,4 % auf 101,3 Punkte zurück. Dies teilte das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mit. Diese Zahlen lagen am unteren Ende der Erwartungsspanne. Experten hatten mit einem Rückgang in einer Spanne von -0,7 % bis -1,1 % gerechnet.Gesunken sind gegenüber dem Vormonat vor allem die Preise für Flüge, ebenfalls jene für Hotels, Pauschalreisen und Kraftstoffe. Gestiegen sind allerdings die Preise für Gemüse und Bekleidung. Erzeugnisse aus Erdöl sanken gegenüber dem Vormonat um 5,7 %. Gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat betrug der Rückgang sogar 16,7 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...