Cartier Resources hat die neue Ressourcenschätzung für die Chimo-Mine in Quebec vorgelegt. Sie umfasst 1,18 Mio. Unzen Gold, wobei 585.190 bereits in der höherwertigen Kategorie "indicated" eingestuft wurden. Die Aktie dürfte damit vor einer Neubewertung stehen. Und die Arbeiten zur weiteren Exploration gehen weiter.

Ressource überspringt Millionen Unzen-Marke!

Cartier Resources (0,16 CAD | 0,09 Euro; CA1467721082) hat heute die neue Ressourcenschätzung für sein Chimo Mine-Goldprojekt in Quebec vorgelegt. Nachdem man im November vergangenen Jahres den ersten Report für den "zentralen Gold-Korridor" veröffentlicht hatte (siehe hier), wurde nun auch das mineralisierte Gestein im "nördlichen" und "südlichen" Bereich berücksichtigt. Die Arbeiten dazu hatte Cartier noch vor Beginn der staatlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus abgeschlossen. Die neue Gesamtressource kommt demnach auf 1.182.990 Unzen Gold. Sie teilt sich in zwei Kategorien (siehe Tabelle unten) auf:

4.017.600 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 4,53 g/t Au für insgesamt 585.190 Unzen Gold in der Kategorie "indicated" (angezeigte Ressourcen) 4.877.900 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 3,82 g/t Au für insgesamt 597.800 Unzen Gold in der Kategorie "inferred" (abgeleitete Ressourcen).

Damit ist Vorstandschef Philippe Cloutier wie angekündigt der deutliche Sprung über die Millionen Unzen-Marke gelungen. Bemerkenswert ist der weiterhin hohe Goldgrad, der die historische Mine auch ...

