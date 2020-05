LG kehrt mit neuen Notebook-Modellen auf den deutschen Markt zurück. Die LG-Gram-Serie wiegt zum Teil weniger als ein Kilogramm und hat aktuelle Technik an Bord. Allmählich kommen die Notebook-Hersteller, die Deutschland vor Jahren den Rücken gekehrt haben, wieder zurück. Zuerst hatte Samsung vier Jahre nach Rückzug aus Deutschland sein Galaxy Book S angekündigt, nun will LG nach sage und schreibe neun Jahren seine neuen Notebooks ab Mai wieder in Deutschland feilbieten. Im Fokus der 14-, 15- und 17-Zoll-Modelle steht das verhältnismäßig geringe Gewicht...

