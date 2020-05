Dass die mittlerweile Microsoft gehörende To-do-App Wunderlist eingestellt wird, missfällt vielen langjährigen Nutzern. Gründer Christian Reber arbeitet allerdings schon fleißig an einem Nachfolger. Wenn es darum geht, Aufgaben und Notizen an einem zentralen Ort zu sammeln und zu verwalten, ist Wunderlist eine der beliebtesten Apps. Die in Berlin von 6Wunderkinder entwickelte App verzeichnete bereits kurz nach dem Start 2010 einen starken Nutzeranstieg im Millionenbereich und weckte so auch das Interesse der größeren Unternehmen in der Tech-Branche. Im Juni 2015 kaufte US-Riese Microsoft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...