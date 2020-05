Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA3901433035 Great Bear Resource Ltd. 05.05.2020 CA3901437093 Great Bear Resource Ltd. 06.05.2020 Tausch 1:0,25 7826

US45782F1057 Innovate Biopharmaceuticals Inc. 04.05.2020 US6544051096 Innovate Biopharmaceuticals Inc. 06.05.2020 Tausch 1:1 7881

SE0012455525 NetEnt AB 05.05.2020 SE0014186656 NetEnt AB 06.05.2020 Tausch 2:1 7826

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken