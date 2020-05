Eine Frage beschäftigt derzeit Politiker, Wissenschaftler und Bürger: Wann wird ein Impfstoff gegen COVID-19 erhältlich sein? Weltweit arbeiten Forscherteams unter Hochdruck an einem wirksamen Impfstoff - wie bei Sanofi. Unsere Partnerredaktion Smart Investor hat in ihrer neuen Ausgabe den französischen Pharmakonzern unter die Lupe genommen. Wie CEO Paul Hudson bekannt gab, sollen in Partnerschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...