ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Beiersdorf nach endgültigen Umsatzzahlen für das erste Quartal von 87 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts zuvor bekannter Eckdaten seien ein deutlicher Rückgang bei der Luxushautpflegemarke La Prairie und ein vorsichtiger Ausblick auf das zweite Quartal die wichtigsten neuen Nachrichten gewesen, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine diesjährige Gewinnschätzung je Aktie um 5 Prozent./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 14:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005200000

