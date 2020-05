ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zwei äußerst schwachen Handelstagen hat sich die Börse in der Schweiz am Dienstag erholt. Die Vorgaben von der Wall Street waren günstig, da die Aktien am späten Montag im Schlepptau eines massiv steigenden Ölpreises nach oben gelaufen waren. In diesen Bewegungen spiegelte sich die Hoffnung, dass die allmähliche Aufhebung der durch die Corona-Pandemie veranlassten Beschränkungen die Wirtschaft wieder auf einen Erholungspfad bringen wird. Die begleitenden Konjunkturprogramme in Milliarden- und Billionenhöhe sollen das ihrige dazu beitragen.

Daneben hatten sich auch die Sorgen wegen der verschärften Rhetorik zwischen den USA und China verflüchtigt, die sich um die Frage der Herkunft des Covid-19-Virus aufgebaut hatte. Die Märkte gehen nicht mehr davon aus, dass neue Handelsbeschränkungen anstehen. Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 9.512 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 69,02 (zuvor: 86,71) Millionen Aktien.

Die Adecco-Aktie blieb mit einem Plus von 0,1 Prozent hinter dem Markt zurück. Der Citigroup zufolge sind die Zahlen zum ersten Quartal aber besser als erwartet ausgefallen. Der Adecco-CEO habe von ermutigenden ersten Anzeichen einer schrittweisen Erholung gesprochen und rechne im zweiten Quartal mit dem Tiefpunkt. Einige Länder in Europa arbeiteten an der Rücknahme der Kontaktsperren.

Die Bankenwerte bauten die Verluste des Vortags noch aus. Am Vortag hatte Morgan Stanley gewarnt, dass die sich abzeichnende Rezession die Gewinne der europäischen Großbanken generell belasten werde. UBS verloren 2,6 Prozent und Credit Suisse 1 Prozent.

Dagegen profitierten Pharmawerte erneut von der Corona-Pandemie und zudem ihrem Status als defensive Aktien. Alcon rückten um 5,2 Prozent vor, Novartis um 2,4 Prozent. Roche gewannen lediglich 0,6 Prozent, nachdem sie am Montag den Markt noch geschlagen hatten. Die Analysten von Independent Research erhöhten das Kursziel für die Aktie, bewerteten sie aber nach wie vor lediglich mit "Halten".

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.