PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat seine Bruttoeinnahmen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis um 4 Prozent auf 31,7 Milliarden Euro gesteigert. Überdurchschnittlich lief dabei das Geschäft mit Gesundheitsleistungen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Paris mit. Allerdings verdankte Axa das Plus allein den ersten beiden Monaten, wie Finanzvorstand Etienne Bouas-Laurent in einer Telefonkonferenz erläuterte. So seien die Einnahmen wegen der Corona-Krise im März um fünf Prozent gesunken. Im April belief sich das Minus ersten Schätzungen zufolge sogar auf zwölf Prozent.



Die Schäden aus der Absage von Veranstaltungen bezifferte Axa vorläufig auf einen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag vor Steuern. Mit Aussagen für das Gesamtjahr hielt sich Axa zurück. Es sei noch zu früh für eine präzise Ergebnisprognose./nas/he

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken