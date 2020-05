Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm -1,5% auf 13,1, davor 6 Tage im Plus (6,4% Zuwachs von 12,5 auf 13,3), Mayr-Melnhof -0,78% auf 126,6, davor 4 Tage im Plus (6,87% Zuwachs von 119,4 auf 127,6), DO&CO +0,34% auf 44,45, davor 4 Tage im Minus (-8% Verlust von 48,15 auf 44,3), EVN +1,3% auf 14,04, davor 3 Tage im Minus (-5,07% Verlust von 14,6 auf 13,86). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), Autobank (bester mit 1,67%), Autobank(schlechtester mit 1,67%), Eyemaxx Real Estate (schlechtester mit -32,02%), Linz Textil Holding (bester mit 7,69%), United Technologies (schlechtester mit -36,71%), Vapiano (bester mit 74,43%), Play Communications (2.schlechtester mit -6,74%), ...

