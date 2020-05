Solide Quartalszahlen und ein besser als erwarteter Jahresausblick haben am Dienstag die Sorgen der Infineon-Aktionäre mit Blick auf die Geschäftsentwicklung teils vertrieben. Nach deutlichen Verlusten in den vergangenen zwei Handelstagen gewann das Papier des Münchener Chipherstellers bis zum Handeslende am heutigen Dienstag 6,2 Prozent auf 16,80 Euro. Damit ging das Papier als drittstärkster Wert des Tages im DAX hinter MTU Aero Enginges und Vonovia aus dem Handel.Mehrere Analysten, unter ihnen ...

