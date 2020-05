Charlotte, North Carolina (ots/PRNewswire) - Unternehmen ergänzt seine lebensrettenden Produkte und Dienstleistungen mit der Übernahme von Water-Jel TechnologiesSafeguard Medical, ein weltweit tätiger Anbieter von lebensrettenden Produkten und Dienstleistungen für Ersthelfer, gab heute die Akquisition von Water-Jel Technologies bekannt. Water-Jel mit Hauptsitz in Carlstadt, New Jersey, ist der weltweite Marktführer für Produkte zur Notfallbehandlung von Verbrennungen. Die Übernahme erweitert die starke Angebotspalette von Safeguard Medical mit lebensrettenden Produkten, Ausrüstungskapazitäten und Schulungsprogrammen.Safeguard Medical entstand Anfang dieses Jahres nach der Vereinbarung einer Partnerschaft mit Water Street Healthcare Partners, einem strategischen Investor mit ausschließlichem Schwerpunkt auf die Gesundheitsbranche, um die Fusion von Combat Medical Systems, Prometheus Medical und Trauma FX Ltd. zu verwirklichen. Das auf diese Weise zusammengeführte Unternehmen bietet ein umfangreiches Portfolio aus innovativen, hochwertigen Produkten und Dienstleistungen mit Spezialisierung auf den Bereich Notfallmedizin. Water-Jel ist der nächste Schritt in der Expansion von Safeguard Medical, denn zum Produktportfolio kommen Notfalllösungen zur Verbrennungsbehandlung hinzu und die Kapazitäten werden durch die Ergänzung einer FDA-registrierten und ISO-zertifizierten Produktionsanlage verstärkt."Safeguard Medical bringt lebenswichtige Produkte und hoch spezialisierte medizinisches Notfallkompetenz zusammen, damit lebensrettende Maßnahmen durchgeführt werden können. Water-Jels klinisches Fachwissen und seine führende Position im Bereich Notfallversorgung von Verbrennungen stärken unsere Fähigkeit, jede Art Ersthelfer zu unterstützen, unter anderem auch Zivilpersonen, die vermehrt bei Notfällen in Aktion treten müssen", sagte Adam Johnson, Chief Executive Officer von Safeguard Medical. "Wir werden weiterhin unser Portfolio mit Produkten und Fähigkeiten voranbringen, um unser erklärtes Ziel zu erreichen, dass Ersthelfer aller Kompetenzstufen und in jeder Umgebung mit den besten Werkzeugen ausgestattet sind und die beste Schulung erhalten, um Leben zu retten."Mark Lait, Geschäftsführer von Water-Jel, fügte hinzu: "Wir sind begeistert darüber, unsere Stärken mit Safeguard Medical zu bündeln. Water-Jel wurde mit der tiefen Verpflichtung gegründet, die besten Lösungen weltweit für die Notfallbehandlung von Verbrennungen zu entwickeln. Durch die Zusammenführung unserer Produkte und Kapazitäten mit Safeguard Medical können wir diese Verpflichtung noch auf ein größeres Ziel hin ausbauen, indem wir unseren Kunden eine wesentlich erweiterte Palette von Produkten und Dienstleistungen zur Rettung von Leben zur Verfügung stellen können."Herr Lait wird sich dem Führungsteam von Safeguard Medical als Präsident für den internationalen Produktvertrieb anschließen und an Herrn Johnson berichten. Water-Jel wird zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin unter dem existierenden Namen bzw. der Marke seine Geschäfte fortführen und seine Kunden unterstützen. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht veröffentlicht.Informationen zu Safeguard MedicalSafeguard Medical ist ein führender internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den wachsenden Markt der Ersthelfer. Das Unternehmen setzt sich aus vier hoch angesehenen Firmen zusammen, die sich auf Notfallmedizin spezialisiert haben: Combat Medical Systems, Prometheus Medical, Trauma FX Ltd. und Water-Jel Technologies. Als ein vereintes Unternehmen bietet Safeguard Medical ein leistungsstarkes Portfolio mit innovativen, hochwertigen Produkten, Ausrüstungskapazitäten und Schulungsprogrammen, die darauf abzielen, Ersthelfer bei der Rettung von Leben zu unterstützen. Safeguard Medical ist ein Unternehmen von Water Street Healthcare Partners, einem strategischen Investor mit exklusivem Schwerpunkt auf die Branche der Gesundheitsversorgung. Weitere Informationen finden Sie unter safeguardmedical.com.Pressekontakt:Kelly Zitlow847-858-5230Kelly.zitlow@waterstreet.comOriginal-Content von: Safeguard Medical, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144201/4589354