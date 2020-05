Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag in kürzeren Laufzeiten kaum bewegt. Nur in längeren Laufzeiten fielen etwas die Kurse und stiegen umgekehrt die Renditen. Dabei bremste die positive Tendenz an den US-Aktienbörsen etwas das Interesse an den Rentenpapieren. Erwartete Lockerungen der Beschränkungen in der Corona-Krise sorgen derzeit bei Anlegern wieder für etwas mehr Zuversicht.Konjunkturell ...

