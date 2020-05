Die Gründerfamilie vermittelt ihre Grundwerte und innovativen Lösungen für die Zukunft und hilft Familien und Unternehmen, die Defizite traditioneller Vermögenswerte zu überwinden, indem sie eine Reihe von alternativen Anlagemöglichkeiten anbietet, die Wohlstand und Sicherheit über Generationen hinweg schaffen.

Holdun Family Office, ein internationales, unabhängiges Multi-Family-Office der 5. Generation, freut sich, den Business Vision "Best Multi-Family Office (Caribbean) Award" (Auszeichnung für bestes Multi-Family-Office (Karibik)) für 2019 entgegenzunehmen. Nach den Erfolgen in der gleichen Kategorie 2017 und 2018 ist Holdun mit dieser jüngsten Auszeichnung das erste Family Office, das diese Auszeichnung in drei aufeinander folgenden Jahren erhält.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass die Gründerfamilie zu den Kunden gehören sollte, um mit Recht behaupten zu können, ein Multi-Family-Office zu sein. Es muss eine gemeinsame Vision und ein Wertesystem entwickeln, das von allen seinen Kunden geteilt wird. Das Holdun Family Office hat dies seit seiner Gründung 1990 erfolgreich umgesetzt, weil es die Ziele und Visionen für die Zukunft jeder Familie versteht", so die Jury des Business Vision Awards.

Brendan Holt Dunn, globaler CEO des Holdun Family Office, kommentierte: "Unsere weitreichende Familiengeschichte hat uns beim Management unserer weltweiten Kundenbeziehungen gute Dienste geleistet."

"Historisch niedrige Zinssätze und eine beispiellose Marktvolatilität haben die Defizite des klassischen, ausgewogenen Portfolios offengelegt, so dass die Anleger nach alternativen Diversifizierungsoptionen suchen. Als Familie haben wir vor einigen Jahren erkannt, dass traditionelle Anleihen- und Aktienstrategien für sich allein keine akzeptablen Renditen erzielen können."

Philip Stewart, Chief Development Officer des Holdun Family Office, erklärt: "Als Reaktion auf die grundlegenden Marktveränderungen der letzten Jahre haben wir Fonds entwickelt, die ein breiteres Risikospektrum über die gesamte Risiko- und Illiquiditätsspanne bieten. Diese Anlageklassen, einschließlich Private Equity, Risikokapital und Immobilien, haben für uns und, was noch wichtiger ist, für unsere Kunden eine größere Portfoliodiversifizierung, eine geringere Portfoliovolatilität und höhere Renditen ermöglicht."

Über Holdun Family Office

Das Portfolio von Holdun Family Office, das vor kurzem sein 30-jähriges Bestehen feierte, hat den Markt durch kontinuierliche Innovation und intelligente taktische Schritte immer wieder übertroffen, indem es die Auswirkungen der Marktvolatilität minimiert und die risikobereinigten Erträge der Anleger maximiert hat.

Holdun Family Office bietet eine umfassende Palette an finanziellen Leistungen, einschließlich Vermögensverwaltung, Treuhand-, Unternehmens- und Concierge-Dienstleistungen.

Wir laden Sie ein, Teil unserer Familie zu werden!

www.holdun.com

