Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss Anlegern einen Blick in die Bücher gewährt.Virgin Galactic hat am Dienstag nach der Schlussglocke an der Wall Street die Kennzahlen zum ersten Quartal 2020 präsentiert.Der Raumfahrtkonzern von Richard Branson hat einen Verlust in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie vermeldet. Analysten waren im Vorfeld von ...

