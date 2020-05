Unterföhring (ots) - Sie haben über ProSieben gesiegt, jetzt warten 15 Live-Minuten voller Freiheit und niemand weiß, was passiert: Am Dienstagabend erspielen sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zum Auftakt der neuen Staffel der Erfolgsshow "Joko & Klaas gegen ProSieben" eine Viertelstunde Sendezeit und besiegen ihren Arbeitgeber.ProSieben räumt als Gewinn seine Prime Time am morgigen Mittwoch (6. Mai) frei und lässt "Joko & Klaas LIVE" um 20:15 Uhr zur besten Sendezeit ran. Der Serien-Mittwoch mit dem Start der neuen Staffel von "Grey's Anatomy" beginnt damit um 20:30 Uhr.Was passiert bei "Joko & Klaas LIVE"? In den gewonnenen 15 Minuten dürfen die beiden tun und lassen, was sie wollen. Den Inhalt bestimmen Joko & Klaas völlig frei, niemand weiß, was geschieht. ProSieben distanziert sich von sämtlichen Inhalten von "Joko & Klaas LIVE". Die 15-minütige Live-Sendung aus Berlin wird ein einziges Mal und ausschließlich auf ProSieben und auf Joyn zu sehen sein."Joko & Klaas LIVE" - Mittwoch, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKliveBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyKevin KörberTel. +49 89 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comPhoto Producing & EditingJürgen MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4589373