Im Rahmen unseres bereits seit 26.02.2019 erfolgreich gemanagten Strategiedepots AKTIEN SPEKULATIV (seit Auflage Nettoperformance per 03.05.2020 excl. Dividenden + 8,4 % vs. MSCI World Euro-Index - 1,1%) fielen in der vergangenen Woche auf der Gewinnerseite der Technologiespezialist im Bereich der Solarkrafterzeugung ENPHASE ENERGY (US29355A1079 / + 14,6 %), auf der Verliererseite dagegen der weltführende Hersteller von Logikchips ADVANCED MICRO DEVICES (US0079031078 / - 11,2 %) besonders ins Auge.Chart: ENPHASE ENERGY gegen MSCI WORLD - Index (jeweils in Euro)

